Crédit Agricole: programme de rachat d'actions achevé

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce que 40.056.489 actions ordinaires ont été achetées, pour un prix d'achat global de 500 millions d'euros, au cours du programme de rachats d'actions qui a débuté le 5 octobre et s'est achevé le 14 décembre.



Les actions achetées dans le cadre de ce programme seront annulées. Sur l'exercice 2021, la banque aura racheté 87.669.241 actions pour un montant total de 1.058,6 millions d'euros via ses deux programmes de rachat d'actions.





