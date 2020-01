Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : prise de part majoritaire dans Linxo Group Cercle Finance • 28/01/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce une prise de participation majoritaire dans Linxo Group, fintech spécialisée dans l'agrégation de données bancaires et l'initiation de paiements, les termes financiers de la transaction n'étant pas précisés. Linxo Group propose des briques API (Application Program Interface) jusqu'à des solutions complètes d'applications mobiles en marque blanche, en couvrant les besoins des start-ups jusqu'aux banques et assurances. Au terme de cette opération, qui doit encore recevoir l'autorisation de l'ACPR, Crédit Agricole détiendra plus de 85% du capital de la fintech via Crédit Agricole Payment Services et FIRECA (Fonds d'Investissement et de REcherche du Crédit Agricole).

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.37%