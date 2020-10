Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : prise de contrôle à 100% de GNB Seguros Cercle Finance • 09/10/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Novo Banco en vue de l'acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d'assurances non-vie au Portugal, portant ainsi sa participation à 100% du capital de GNB Seguros. Cette opération comprend également un accord de distribution d'assurance non-vie d'une durée de 22 ans entre Novo Banco et GNB Seguros pour la distribution des contrats de GNB Seguros au Portugal. GNB Seguros figure dans le top 5 des bancassureurs dommages au Portugal et affichait, fin 2019, plus de 78 millions d'euros de primes émises. Ses principales gammes sont l'assurance habitation, automobile et santé.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.33%