Crédit Agricole prend une participation de 9,18% dans l'italienne Banco BPM

(AOF) - A la suite d'achats sur le marché et d'une opération avec un établissement financier de premier rang, Crédit Agricole S.A.a acquis une participation de 9,18% dans le capital de la banque italienne Banco BPM. "Cette transaction souligne l'appréciation très positive du Crédit Agricole quant aux qualités intrinsèques de Banco BPM : une franchise solide, des perspectives financières favorables et une équipe de direction forte et performante", commente la banque française.

Pour cette dernière, l'opération "renforce les solides relations entretenues avec Banco BPM, incarnées par le partenariat stratégique noué de longue date en crédit à la consommation au sein de la joint-venture Agos. Le Crédit Agricole est disposé à élargir le champ des partenariats stratégiques avec Banco BPM".

Le Crédit Agricole n'a pas sollicité l'autorisation des autorités de tutelle pour franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM.

La transaction devrait avoir un impact négligeable sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A.

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque française et 8 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 22,7 Mds€, généré par la banque de proximité à 65 %, par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % et par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide avec un ratio CET 1 de 11,9 % et réserves de liquidités de 344 Mds€.

Enjeux

- Présentation le 22 juin d’un nouveau plan à moyen terme, les objectifs de celui de 2019-2022 ayant été atteints avec une année d’avance ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires :

- en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture « data- centric » en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers,

- vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale renforcée :

- neutralité carbone d’ici 2050 pour l’empreinte propre et sur les portefeuilles d’investissement et de financement ;

- en 2022 : arrêt total des financements de projet d’extraction d’hydrocarbures non conventionnels, aucun financement d’extraction pétrolière ou gazière en zone Arctique,

- en 2025 :

- réduction à 20 % à l’extraction de pétrole,

- pour tous les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact, - énergies renouvelables : doublement de la capacité de production des installations d’énergies renouvelables financées par Crédit Agricole Assurances à 10,5 GW

- Croissance de 60% de l’exposition de la banque d’investissement aux énergies non carbonées et développement de la plateforme dédiée au conseil et financements des projets hydrogène,

- hausse de 50% du financement d’énergies renouvelables en France par Unifergie

- Retombées de la pénétration des marchés chinois (1 ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis, opérationnel en 2023 et le lancement d’une entité interne spécialisée dans le financement automobile, la location et la mobilité.

Défis

- Actif net de 13,2 € par action, à comparer au cours de Bourse ;

- Suivi du coefficient d’exploitation, en légère remontée à 57,8% ;

- Intégration de l’italien CreVal et de Lyxor et résultat de l’offre sur la conservation des titres de BBVA;

- Anticipations 2022 : ralentissement de la croissance, lente modération de l’inflation et faible impact des normalisations monétaires sur le marché obligataire ;

- Dividende 2021 de 1,05 € (dont 0,2 € au titre du rattrapage de 2019).