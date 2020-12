Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : première émission d'obligations sociales Cercle Finance • 03/12/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce avoir réalisé sa première émission d'obligations sociales pour un milliard d'euros, dont le cadre vise à redynamiser les territoires les plus fragilisés et à favoriser l'emploi, les solidarités et l'accès aux biens et services essentiels. 'Cette émission sera en particulier orientée vers le financement des clients professionnels et PME des Caisses régionales et de LCL dans les territoires présentant un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale', précise le groupe bancaire. Cette opération est une émission senior non préférée à sept ans. Elle a rencontré un grand intérêt des investisseurs, reflété par la granularité et la qualité du livre d'ordres. Elle a été souscrite principalement par des investisseurs européens.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.45%