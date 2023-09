Crédit Agricole, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 5 septembre 2023

(AOF) - Crédit Agricole (- 2,09% à 11,35 euros)

Crédit Agricole est affaibli par la dégradation de recommandation de Goldman Sachs de Neutre à Vendre, selon une source de marché. L'objectif de cours a été abaissé de 12,60 euros à 11,50 euros. Le bureau d'études a justifié sa décision par sa valorisation relativement à celle de ses pairs, de même qu'une distribution à ses actionnaires moins attrayantes.

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1ère banque française et 8ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 22,7 Md€, généré par la banque de proximité à 65 %, par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % et par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide : ratio CET 1 de 11,2 %, ratio de levier de 3,6 % et réserves de liquidités de 467 Md€.

Enjeux

- Nouveau plan « Ambitions 2025 » :

- résultat net supérieur à 6 Md€ et retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12 %,

- accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget à l’IT et au digital dont 1 Md€ à la transformation technologique,

- distribution en numéraire de 50 % du résultat ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires :

- en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture «data-centric» en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers,

- vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement.

Défis

- Intégration de l’italien CreVal et de Lyxor ;

- Impact élevé des provisions et de la hausse du coût du risque sur la zone Ukraine et Russie d’où un recul de 16,1 % du bénéfice net au 1er semestre ;

- Perspectives de marché difficiles pour le 2nd semestre, hors Etats-Unis : forte chute de la croissance et montée de l’inflation en Europe, stagflation dans les pays émergents et hausse des taux directeurs.

- Programmes de rachat d’actions.

