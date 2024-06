Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole : plonge de -8% en 48H, sous les 13,6E information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Les rendements obligataires -de nos OAT- se tendent fortement, ce qui va compromettre la santé financière de nombreux emprunteurs: le Crédit Agricole plonge de -8% en 48H, sous les 13,6E et retrace ainsi l'ex-support du 13 avril et l'ex-résistance du 26 janvier (13,55E).

Sous ce niveau de soutien crucial, le titre s'en irait refermer le 'gap' des 13,27E du 20 mars puis tester l'ex-résistance du 22 février au 6 mars.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13.56 EUR Euronext Paris -3.97%