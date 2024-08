Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Credit Agricole : plonge de -6% vers 13,15E information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - Après Sté Générale Credit Agricole, plonge de -6% vers 13,15E et semble filer tout droit vers un test du support oblique moyen terme des 12,9E puis du plancher des 12,75E du 28 juin, et ensuite du support annuel des 12,2E des 13 et 14 février.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,18 EUR Euronext Paris -5,65%