Dans un avis adressé à l'AMF vendredi soir, Crédit Agricole a déclaré avoir franchi à la baisse, le 13 novembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% des droits de vote de Worldline, à la suite d'une augmentation du nombre total de droits de vote.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 5 786 298 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 10,19% du capital et 9,98% des droits de vote du fournisseur de services de paiement électronique et de services transactionnels.