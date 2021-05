Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : partenariat stratégique avec Neoxia Group Cercle Finance • 20/05/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Immobilier, expert multi-métier du groupe Crédit Agricole, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Neoxia Group, promoteur immobilier implanté en région Auvergne Rhône-Alpes. Dans le cadre de cet accord, Credit Agricole Immobilier va prendre une participation majoritaire dans Neoxia Participations, filiale de Neoxia Group. Cette transaction -dont le montant n'a pas été communiqué- doit permettre à Crédit Agricole Immobilier de développer ses activités de promotion résidentielle dans la région Nord-Isère, notamment via l'acquisition de 5 sociétés civiles immobilières (SSCV) portées par Neoxia Participations, soit un parc immobilier d'environ 500 logements. La convention signée par les deux partenaires prévoit ensuite de poursuivre la collaboration à travers le développement de nouvelles opérations de promotion immobilière conjointes dans la région, portées par la société Neoxia Participations.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.41%