Crédit Agricole : partenariat Sofinco Partner-Lapeyre

(CercleFinance.com) - Sofinco Partner, marque de Crédit Agricole Consumer Finance en France dédiée aux professionnels, annonce un partenariat avec l'enseigne multispécialiste de l'aménagement de la maison Lapeyre. Ce partenariat permettra à Lapeyre de répondre aux besoins de ses clients finaux en leur proposant une large gamme d'offres de financement (vente à crédit, crédit renouvelable et paiement fractionné). Dans un premier temps destiné à la clientèle en magasin, le partenariat sera étendu à l'e-commerce, avec l'intégration de la solution de paiement fractionné, 3XCB, sur le site internet de l'enseigne.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.84%