Crédit Agricole : partenariat innovant entre Sofinco et Uber

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance en France, et Uber ont noué 'un partenariat innovant' afin d'aider les chauffeurs VTC à acquérir des véhicules électriques. L'idée est de pouvoir accélérer la transition vers une mobilité bas carbone. Uber s'est d'ailleurs engagé à atteindre 50% de véhicules électriques en 2025 et 0 diesel en 2024 sur sa plateforme. Dans ce cadre, le partenariat avec Sofinco (Viaxel) permet de proposer une solution de financement avantageuse aux chauffeurs qui souhaitent acquérir ou louer avec option d'achat leur véhicule électrique, tout en les accompagnant pour faciliter le parcours client. 'Nous sommes fiers d'accompagner Uber dans cette transformation, en mettant à leur service notre expertise et notre réseau de concessionnaires partenaires', déclare Laila Mamou, Directrice générale adjointe de Sofinco.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.21%