Crédit Agricole: partenariat finalisé avec Banco BPM

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la finalisation du partenariat comprenant l'acquisition, par sa filiale Crédit Agricole Assurances, de 65% du capital de Vera Assicurazioni, de sa filiale Vera Protezione et de Banco BPM Assicurazioni, auprès de Banco BPM.



L'accord prévoit aussi le lancement de la distribution, sur une durée de 20 ans, de produits et services d'assurance non-vie, prévoyance et assurance des emprunteurs dans le réseau d'environ 1.500 agences Banco BPM en Italie.



La transaction permet à Crédit Agricole Assurances de diversifier son activité en augmentant de près de 60% ses primes d'assurance non-vie, prévoyance et assurance des emprunteurs, ainsi que de devenir le troisième bancassureur non-vie en Italie.





