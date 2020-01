Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : partenariat entre Amundi et Banco Sabadell Cercle Finance • 22/01/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son projet stratégique, Crédit Agricole indique que sa filiale Amundi a conclu un partenariat stratégique avec Banco Sabadell, pour la distribution de produits de gestion d'actifs dans le réseau de Banco Sabadell en Espagne, pour une durée 10 ans. Amundi va aussi acquérir 100% de Sabadell Asset Management, la filiale de gestion d'actifs de Banco Sabadell, pour un prix d'achat en numéraire de 430 millions d'euros. L'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2020. Cette opération contribuant à l'extension du modèle de banque universelle du groupe, aura un impact négatif d'environ 10 points de base sur le CET1 de Crédit Agricole SA et cinq points de base sur le CET1 du Groupe Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.74%