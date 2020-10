Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : partenariat avec Europ Assistance Cercle Finance • 22/10/2020 à 08:46









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord de partenariat avec Europ Assistance qui se traduira, en janvier 2021, par une prise de participation de sa filiale Pacifica à hauteur de 50% du capital d'Europ Assistance France. A compter de janvier 2022, Crédit Agricole Assurances et ses filiales confieront toutes leurs activités d'assistance en France à Europ Assistance qui deviendra l'assisteur partenaire des assureurs du groupe Crédit Agricole (Predica, Pacifica, CAMCA, La Médicale). Pour Crédit Agricole Assurances, l'objectif est d'élargir son offre de services. La finalisation de la transaction, prévue début janvier 2021, est soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.