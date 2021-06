Crédit Agricole : Pacifica ouvre une antenne dans l'Isère

(CercleFinance.com) - Pacifica, filiale d'assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, annonce l'ouverture d'un site de gestion des sinistres à Moirans, à proximité de Grenoble.

'L'ouverture de cette unité de gestion des sinistres offrira aux assurés de Pacifica et du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes une proximité et une réactivité accrue dans la gestion de leurs sinistres, afin de les accompagner et les soutenir dans ces moments difficiles', assure Crédit Agricole.

Par ailleurs, le nouveau site s'inscrira dans une démarche immobilière vertueuse d'un point de vue énergétique et environnemental, visant les labels et certifications les plus exigeants du marché, précise Crédit Agricole.