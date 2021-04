Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : opération de transfert de risque avec IFC Cercle Finance • 27/04/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce le lancement d'une transaction de financement structuré avec IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale, qui lui permettra d'élargir ses activités de financement du commerce international dans les marchés émergents. Dans le cadre de cette opération, IFC garantira 182 millions de dollars sur un portefeuille de référence de quatre milliards composé principalement d'actifs de financement du commerce international de Crédit Agricole CIB dans les marchés émergents. Avec cette opération de transfert de risque synthétique, la plus importante jamais réalisée par Crédit Agricole CIB, il prévoit de mettre en place un volume important de financements supplémentaires pour soutenir le développement de l'activité dans ces marchés.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.35%