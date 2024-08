Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: opération ACR 2024 réalisée information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que son augmentation de capital réservée aux 180.000 salariés et anciens salariés du groupe bancaire (ACR 2024), dont la période de souscription s'est déroulée du 27 juin au 10 juillet, a été définitivement réalisée ce 29 août.



En tout, 23.918 personnes, en France et dans le monde, y ont souscrit, pour un montant global de 169 millions d'euros. Le nombre d'actions créées par cette opération se monte à 15.128.677, portant à 3.041.031.027 le nombre total d'actions Crédit Agricole SA.



L'ACR 2024 sera associée à une opération de rachat d'actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l'autorisation de la BCE. Ces augmentations de capital réservées visent à faire participer les salariés à la performance financière du groupe.





