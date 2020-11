Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : OPA sur Credito Valtellinese Cercle Finance • 23/11/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6% de Crédit Agricole SA, annonce le lancement d'une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour la totalité des actions ordinaires de Credito Valtellinese. Cette OPA, à 10,50 euros par action, représentant une prime de 53,9% par rapport au CMPV 6-mois de Credito Valtellinese et de 21,4% par rapport au dernier cours officiel de l'action, correspondant à un investissement total de 737 millions d'euros. Crédit Agricole Italia vise ainsi à consolider son positionnement concurrentiel en tant que sixième banque de proximité en Italie en termes de collecte gérée et administrée, et à devenir la septième banque italienne par le total des actifs et le nombre de clients.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%