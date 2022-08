Crédit Agricole: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 10:19

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Crédit Agricole avec un objectif de cours relevé de 12,8 à 13,2 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la forte hausse des revenus du groupe, +8,8% en publié, à 6330 ME, un chiffre très supérieur aux attentes (le consensus tablait sur 5730 ME, Oddo sur 5642 ME).



'Tous les métiers du groupe ont enregistré une croissance de leurs revenus au S1, et ce même en Asset gathering malgré un impact de marché défavorable', note d'ailleurs l'analyste.



Suite à cette publication, Oddo indique relever significativement sa prévision de BPA 2022 (+19.9%) et de manière plus modérée sa prévision de BPA 2023 (-1.7%), avec notamment une légère révision en hausse des prévisions de revenus pour 2023/24.



'Nous estimons toujours que le cours de Bourse actuel ne reflète pas les perspectives de croissance du groupe et son très bon mix d'activité', conclut-il.