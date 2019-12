Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : objectifs à horizon 2022 chez CIB Cercle Finance • 11/12/2019 à 07:22









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB affiche ses objectifs à l'horizon 2022, dont une croissance des revenus de +3% en moyenne par an et un coefficient d'exploitation inférieur à 55%, avec une réduction des coûts de 190 millions d'euros pour soutenir l'investissement. La banque de financement et d'investissement prévoit aussi le maintien d'un RONE au-dessus de 10% et une maîtrise des RWA avec un objectif de 123 milliards en 2022, le tout sous l'hypothèse d'une normalisation du coût du risque (20 à 25 points de base). Outre une consolidation de son rôle de leader en finance verte et durable, Crédit Agricole CIB déploie un projet data sur trois ans, socle de sa stratégie digitale de long terme, et se dote d'une équipe d'innovation directement rattachée à son directeur général.

