Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nouvelle hausse après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 15/02/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% à la Bourse de Paris après l'analyse d'UBS. Le titre gagne environ 9% en une semaine. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours ajusté de 11,5 à 12 euros, impliquant un potentiel de progression de 12% pour le titre de la banque française, le broker pointant notamment une 'bonne dynamique opérationnelle'. 'Les résultats de Crédit Agricole se sont révélés supérieurs aux prévisions du consensus concernant les profits avant provisions, les pertes sur prêts et le capital', souligne UBS, qui rehausse donc de 4-6% ses estimations de BPA pour le groupe.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +2.02%