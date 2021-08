Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nouvelle DRH chez CAL&F information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 09:56









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination d'Eugénie Aurange en tant que directrice des ressources humaines du groupe Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) à partir du 1erseptembre 2021. Elle est nommée concomitamment adjointe au directeur général en charge de la transformation. Entrée chez CAL&F le 1erjanvier 2014 en tant que directrice du Développement des Marchés et de la Communication, Eugénie Aurange, diplômée d'HEC, est depuis 2019 directrice de la Gestion, de la Recommercialisation et des Engagements (DGRE). 'Cette nomination et cette adaptation de l'organisation interviennent dans un contexte de mise en oeuvre du projet moyen terme de CAL&F Together 2022 et donc du plan de transformation de l'entreprise', précise Crédit Agricole.

