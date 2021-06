Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nouvelle directrice Stratégie chez LCL Cercle Finance • 10/06/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait savoir aujourd'hui qu'Anne Arthaud prendra en charge la Direction Transformation, Organisation et projets, la Direction Satisfaction Clients et le service Innovation de LCL à compter du 14 juin, et intégrera le Comité exécutif de la banque. Après avoir débuté sa carrière en 1991 au Crédit Agricole Centre Est, Anne Arthaud a rejoint en 2015 les équipes de Crédit Agricole Assurances en tant que Directrice développement et marketing en charge de la prévoyance et de l'assurance emprunteur. Née il y a 54 ans, Anne Arthaud est titulaire d'une Maîtrise de Sciences de Gestion et d'un DESS Marketing et Communication - CELSA.

