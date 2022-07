Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Crédit Agricole: nouvel accord pour Ages & Vie information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 15:45

(CercleFinance.com) - Korian, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires annoncent avoir conclu un nouveau partenariat pour financer le développement d'un second programme d'habitat inclusif portant sur 330 colocations Ages & Vie à livrer d'ici 2025.



Ce partenariat, conclu pour une durée de 20 ans, permet de financer l'investissement immobilier à travers une SCI Foncière, détenue et contrôlée par Korian à hauteur de 30%, et de 70% à parts égales par le Crédit Agricole et la Banque des Territoires.



Cet accord d'investissement de 400 millions d'euros fait suite au premier accord de 2019. D'ici fin 2025, le réseau Ages & Vie devrait compter 500 à 600 maisons permettant de loger près de 5.000 personnes âgées et de créer 1.500 à 1.800 emplois d'auxiliaires de vie.