Crédit Agricole : nouveaux DG pour l'Ukraine et la Serbie Cercle Finance • 14/04/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce ce mardi la nomination de Carlos de Cordoue comme nouveau directeur général de Crédit Agricole Ukraine, succédant ainsi à Jean-Paul Piotrowski qui a fait valoir ses droits à la retraite. Entré dans le groupe en 1984, Carlos de Cordoue a débuté sa carrière à l'inspection générale au sein de Crédit Agricole Indosuez. En 2016, il a rejoint la banque de proximité à l'international de Crédit Agricole SA comme directeur général de Crédit Agricole Serbie. Carlos de Cordoue est remplacé dans ses fonctions de directeur général de Crédit Agricole Serbie par Gianluca Borelli, précédemment directeur général de CariSpezia - Groupe CA Italia depuis février 2018.

