Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nouveau directeur de LCL Gestion de fortune Cercle Finance • 16/06/2021 à 11:49









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce aujourd'hui la nomination de Laurent Peyrot en tant que Directeur de la Gestion de Fortune (Wealth management) de LCL. Après sept années passées à la Banque de France, Laurent Peyrot, a rejoint l'Inspection Générale de Crédit Agricole S.A. en 2007, conduisant des missions en France et à l'étranger. En 2012, il a rejoint LCL (Banque des Entreprises et des Institutionnels) où il créera l'activité placements privés (Euro PP) avant de prendre en charge un centre d'affaires à la Direction des Grandes Entreprises. Agé de 46 ans, Laurent Peyrot est diplômé de Néoma (1998) et titulaire d'un Master banque et finance de l'Université de Paris-Dauphine.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.35%