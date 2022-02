Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: nouveau directeur de la banque privée LCL information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 15:40









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce aujourd'hui la nomination de Régis Abgrall en tant que directeur de la banque privée LCL.



Régis Abgrall a débuté sa carrière chez LCL en 1996 avant d'occuper pendant une dizaine d'années des fonctions opérationnelles au sein du réseau Entreprises.



En 2009, il avait été nommé Directeur Entreprises Occitanie, puis Directeur entreprises Méditerranée en 2012 avant de prendre la direction du réseau Méditerranée en 2017.



Né il y a cinquante ans, Régis Abgrall est titulaire d'une Maîtrise Banque et Finance à Paris IX Dauphine et d'un DESS d'Ingénierie Financière à Paris I Panthéon Sorbonne.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.64%