Crédit Agricole : nouveau DGA développement pour CAL&F

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Hervé Leroux comme directeur général adjoint en charge du développement de CAL&F (Crédit Agricole Leasing & Factoring), à compter du 1er décembre. Il prendra la succession de Christophe Vandenkoornhuyse. Hervé Leroux a rejoint Crédit Agricole Leasing en 2005, en tant que directeur commercial et marketing métiers courts. Depuis mai 2015, il était directeur général adjoint de Crédit Agricole Val de France.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.58%