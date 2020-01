Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nouveau DGA chez CA Immobilier Cercle Finance • 06/01/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de David Chouraqui comme directeur général adjoint de Crédit Agricole Immobilier en charge des services aux particuliers et de la tête de réseau Square Habitat à compter de ce 6 janvier. A ce titre, il déploiera la stratégie de Crédit Agricole Immobilier sur l'ensemble du pôle d'activité de l'administration de biens auprès des particuliers et les projets de développement autour des réseaux Square Habitat. David Chouraqui a rejoint le secteur de l'immobilier en 2010, en prenant la direction de Belvia Immobilier, qu'il a restructuré et cédé au groupe Citya en 2016. En 2017, il a été nommé président du directoire du groupe Videlio.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.87%