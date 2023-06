Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole: nouveau DG pour la division CAPS information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Crédit Agricole Payment Services (CAPS) a nommé Philippe Marquetty en tant que Directeur général à compter du 16 juin 2023.



Philippe Marquetty a débuté sa carrière à l'Inspection générale du CIC avant d'en diriger plusieurs succursales. En 2006, il rejoint la Société Générale où il occupe les fonctions de Directeur des Produits, puis Directeur du marché des Particuliers.



En 2018, il met en place la Direction des Paiements de la Société Générale dont il assurait la Direction depuis cette date.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.37%