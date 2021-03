Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : nouveau DG pour la branche égyptienne Cercle Finance • 23/03/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - Jean-Pierre Trinelle est nomméDirecteur Général de Crédit Agricole Egypt, a annoncé la banque aujourd'hui. Egalement promu 'Senior Country Officer Group' pour l'Egypte, Jean-Pierre Trinelle a intégré le Comité de direction de Crédit Agricole S.A le 1ermars 2021. Jean-Pierre Trinelle succède à Pierre Finas qui a fait valoir ses droits à la retraite. Avant son arrivée en Égypte, Jean-Pierre Trinelle était Senior Country Officer Groupe chez Crédit Agricole Corporate & Investment Banking (CACIB) en Corée, depuis octobre 2014.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.16%