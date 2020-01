Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nominations à la tête de La Médicale Cercle Finance • 07/01/2020 à 10:13









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce les nominations de Yann Renaut et de Stéphane Dubar comme respectivement directeur général et directeur général adjoint de La Médicale, la filiale de Crédit Agricole Assurances spécialisée dans l'assurance des professionnels de santé. Yann Renaut était depuis 2017 directeur de l'actuariat du pôle vie France de CA Assurances après avoir été directeur technique de CACI, filiale assurance emprunteurs. Stéphane Dubar a rejoint La Médicale en 2014 comme directeur des offres, processus et projets.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.04%