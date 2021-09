Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nomination pour les financements structurés information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce la nomination de Danielle Baron comme responsable mondiale des financements structurés. Rattachée à Jean-François Balaÿ, directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, elle rejoint le comité de direction de la banque. Danielle Baron cumule près de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Travaillant chez Crédit Agricole CIB depuis 2009, elle était depuis 2015 la responsable mondiale du métier Power & Utilities.

