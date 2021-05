Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nomination de Virginie Grouselle Cercle Finance • 03/05/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Virginie Grouselle au poste de Directrice des Entreprises au Crédit Agricole d'Ile-de-France et intègre ainsi le Comité de Direction. Elle occupait précédemment le poste de Directrice du marché institutionnel chez LCL. Elle rejoint en 1998 les équipes de Syndication de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank puis devient Senior Banker upper Mid cap. En 2007, Virginie Grouselle prend la responsabilité du Coverage des fonds de Private Equity Mid cap investissant en France. Elle rejoint en 2014 la Banque des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune chez LCL où elle crée l'activité de Conseil en Haut de Bilan. En 2018, elle y prend la direction de la Banque des Institutionnels.

