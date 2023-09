Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: nomination dans le pôle CIB information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce la nomination d'Yves-Marie Gayet comme responsable mondial d'International Trade and Transaction Banking et membre de son comité de direction, à compter de ce 18 septembre.



Rattaché à Jean-François Balaÿ, directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, il succède à Laurent Chenain, qui a été nommé responsable du département Corporate & Leveraged Finance début juin.



Yves-Marie Gayet a rejoint Crédit Agricole CIB en 2019 en qualité de senior country officer pour le Brésil avant d'être nommé responsable Amérique Latine en 2021, en plus de son rôle de senior country officer.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.28%