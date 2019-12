Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nomination d'un DGA transformation digitale Cercle Finance • 20/12/2019 à 13:15









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Jean-Paul Mazoyer, à partir du 1er mai 2020, comme directeur général adjoint (DGA) de Crédit Agricole SA en charge de la transformation digitale et de l'IT du Groupe Crédit Agricole. Actuellement directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, il succèdera à Serge Magdeleine qui deviendra à la même date directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence.

