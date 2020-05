Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : nomination au comité exécutif de LCL Cercle Finance • 26/05/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - LCL, filiale de banque de détail de Crédit Agricole, annonce que son directeur des solutions numériques et système d'information Olivier Biton est devenu membre du comité exécutif à compter du 18 mai dernier. Olivier Biton a rejoint LCL en 2017 en tant que directeur des systèmes d'information groupe dans le cadre de la transformation de la DSI et de la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique IT de la banque.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.58%