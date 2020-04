Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : les dirigeants apportent leur contribution Cercle Finance • 08/04/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Philippe Brassac, Directeur général du Crédit Agricole S.A et Xavier Musca, Directeur général délégué, ont décidé de renoncer à la moitié de leur rémunération variable due au titre de 2019, pour contribuer à l'action de solidarité engagée par le Crédit Agricole. Les montants seront versés au nouveau Fonds de Solidarité du Groupe en faveur des personnes âgées. Yves Perrier, Directeur général d'Amundi, a également décidé de renoncer à la moitié de sa rémunération variable de 2019, pour contribuer à l'action de solidarité engagée par le Crédit Agricole.

