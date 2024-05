Crédit Agricole, Legrand, Société Générale : les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Ayvens

Le spécialiste de la location longue durée et de la gestion de flotte a dévoilé ses résultats du 1er trimestre.

Akwel

Akwel a enregistré au premier trimestre des revenus de 263,5 millions d'euros, en baisse de 4 % en publié sur un an. Ils ont baissé de 3,3 % à périmètre et taux de change constants. Cet équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, souligne que cette performance doit se comparer à un premier trimestre 2023 qui était "le plus élevé de l'exercice pour le groupe l'an passé", dans un contexte de production automobile mondiale "peu dynamique en début d'année 2024".

Axa

Axa a annoncé des primes brutes émises et autres revenus en hausse de 7%, à 34 milliards d'euros au premier trimestre. Elles ont augmenté de 6% en comparable, soutenues par l'assurance dommages, qui affiche une croissance de 7% à 19,8 milliards d'euros. Cette activité a été soutenue par la croissance en assurance des entreprises (+7%) en raison d'effets prix favorables dans la plupart des géographies et d'une hausse des volumes. Axa XL Réassurance a enregistré une croissance de 9% en raison d'effet prix favorables et d'une hausse des volumes.

Bonduelle

Bonduelle a fait état d'un chiffre d'affaires en repli de 1% en données comparables pour le compte de son troisième trimestre, s'affichant à 564,9 millions d'euros. "La consommation sous pression en zone Europe sur le dernier trimestre a entraîné un repli des volumes commercialisés sur la période particulièrement marqué en grande distribution, tant à la marque qu'en marques de distributeurs", a indiqué dans un communiqué le spécialiste dans la transformation industrielle des légumes.

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA a dégagé au titre du premier trimestre un résultat net part du groupe en hausse de 55% sur un an, à 1,9 milliard d'euros alors que les analystes tablaient sur 1,48 milliard. Les revenus du groupe bancaire ont augmenté de 11,2% sur la période concernée, atteignant 6,81 milliards d'euros contre 6,47 milliards de consensus. Son coût du risque de crédit s'établit à 400 millions d'euros, soit 105 millions d'euros de moins qu'attendu.

JCDecaux

JCDecaux a dévoilé son chiffre d'affaires ajusté pour le premier trimestre 2024, ressortant en hausse de 11,1% à 801,6 millions d'euros. Il a augmenté de 11% en organique. Le chiffre d'affaires digital (DOOH) a progressé de 28% en organique, pour atteindre 35,9% du chiffre d'affaires du groupe. Le mobilier urbain a progressé de 9,2% et le transport de 15,1%, "reflétant la solide reprise de l'activité à la fois dans les aéroports et dans les réseaux de transports en commun dans toutes les géographies à l'exception de la Chine", précise un communiqué du spécialiste de l'affichage extérieur.

Klépierre

Le groupe immobilier spécialiste des centres commerciaux a annoncé son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

Legrand

Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, a dégagé, pour les trois premiers mois de l'année, un bénéfice net de 275,9 millions d'euros, contre 330,5 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit un repli de 16,5% sur un an. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 415,9 millions d'euros (contre 430 millions de consensus), en repli de 12,8% sur un an. Il en ressort une marge de 20,5%, contre 22,2% au premier trimestre 2023.

LNA Santé

LNA santé affiche un chiffre d‘affaires d'exploitation de 189 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance organique de 6,9%. Le groupe précise que l'activité de ses maisons de retraite fortement médicalisées s'établit à 73,4 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de 6,3% et d'origine exclusivement organique, tandis que son activité sanitaire France délivre une croissance de 7,4% sur le trimestre à 104,7 millions d'euros. La dynamique acquise au terme de cette période conduit LNA Santé à ne pas modifier sa prévision de croissance supérieure à 4,5% en 2024.

Société Générale

Société Générale a fait état d'un résultat net de 680 millions d'euros au titre de son premier trimestre, en baisse de 22% sur un an. Le consensus visé était de 463 millions d'euros. Son produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, s'est affiché proche de l'équilibre (-0,4%), à 6,65 milliards d'euros, mais s'inscrit en recul de 4,8% à périmètre et change constants, après un consensus de 6,46 milliards d'euros.