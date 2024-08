Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: léger repli du RNPG sous-jacent trimestriel information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) sous-jacent en repli de 1,5% à 1,82 milliard d'euros pour le deuxième trimestre 2024, malgré un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 1% à 3,16 milliards.



Toujours en sous-jacent, son coefficient d'exploitation s'est dégradé de 2,6 points à 53,2%, la hausse de 12,4% des charges d'exploitation à 3,59 milliards ayant surpassé celle de 6,7% des revenus à 6,75 milliards avec 'une activité dynamique dans tous les métiers'.



'Les très bons niveaux de résultats, trimestriel et semestriel, confirment la perspective d'un résultat 2024 en avance d'un an sur les Ambitions 2025 de Crédit Agricole SA', commente son directeur général Philippe Brassac.





