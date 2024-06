Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: le titre grimpe, Jefferies passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - L'action Crédit Agricole signe mercredi la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la faveur d'un relèvement de recommandation de Jefferies.



Peu avant 14h00, la valeur progresse de 2,4% alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Banks, avance au même moment de 1,5%. Toujours dans le secteur financier, BNP Paribas gagne 1,5% et Société Générale 1,1%.



Dans une note, Jefferies justifie son relèvement par un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 14%, la perspective d'une rentabilité proposée aux actionnaires représentant plus de 50% de la valorisation actuelle sous forme de croissance de l'actif net tangible par action et de dividendes, mais aussi par de possibles révisions à la hausse de prévisions du marché.



Au-delà de la réduction du capital, le broker dit considérer l'établissement français comme un acteur 'de grande qualité' à même de tirer profit de son modèle intégré d'assureur, de gestionnaire d'actif et de fortune et de prestataire de services d'investissement, tout en le considérant aussi comme un acteur influent dans les zones urbaines.



Le courtier ajoute que les revenus de CASA sont moins corrélés à l'évolution des taux de la BCE que ne peuvent l'être ceux d'autres composants du STOXX Europe 600 Banks, offrant une diversification potentielle dans le contexte d'assouplissement monétaire en cours.



Il relève en conséquence sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' sur le titre, avec un objectif de cours porté à 21,6 euro contre 13,4 euros précédemment.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13.86 EUR Euronext Paris +2.17%