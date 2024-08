Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: le titre en forme, HSBC passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le titre Crédit Agricole profite vendredi d'une note positive de HSBC pour signer la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC 40, les analystes de la banque anglaise saluant certains changements en cours au sein du modèle de la banque verte.



Vers 16h30, l'action gagne plus de 2% alors que le CAC ne progresse au même moment que de 0,2%.



Dans une note parue aujourd'hui, les analystes de HSBC indiquent avoir porté leur recommandation sur le titre à 'acheter' contre 'conserver' auparavant, avec un objectif de cours revu à 17,5 euros, contre 16 euros jusqu'ici.



La banque anglaise salue les changements à l'oeuvre au sein de l'établissement, et notamment ses perspectives favorables dans la collecte, une dynamique qui devrait lui permettre d'améliorer ses résultats et de favoriser une revalorisation boursière.



De son point de vue, le marché ne tient pas suffisamment compte des récentes acquisitions ciblées réalisées par le groupe, bien que celles-ci laissent entrevoir une bascule en faveur de la gestion d'actifs, comme l'illustre le rachat récent de la maison belge Degroof Petercam.



Avec la baisse des taux d'intérêt, HSBC dit par ailleurs anticiper une remontée de l'activité de produits d'investissements, au détriment des dépôts.



Ce phénomène devrait être selon lui accentué par la prochaine normalisation du paysage politique français et son effet positif sur l'appétit pour le risque des particuliers, là encore susceptible de favoriser les produits d'investissement.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 14,09 EUR Euronext Paris +2,10%