CREDIT AGRICOLE : le rapprochement entre CACEIS et S3 est finalisé

(AOF) - Crédit Agricole S.A. Santander ont finalisé le rapprochement de CACEIS avec Santander Securities Services (S3). Conformément à ces accords, S3 apporte à CACEIS 100 % de ses activités en Espagne et 49,99 % de ses activités en Amérique latine (Brésil, Mexique et Colombie). A l'issue de ces opérations, Crédit Agricole S.A. et Santander détiennent respectivement 69,5 % et 30,5 % du capital de CACEIS.

L'alliance de deux acteurs de premier plan dans le domaine de la conservation et de l'asset servicing donne naissance à un acteur "incontournable" en Europe et dans le monde, avec 3 909 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2 112 milliards d'euros d'actifs en administration (chiffres au 30/09/2019).

CACEIS et S3 créeront de la valeur grâce aux synergies commerciales et aux perspectives de croissance. Ils tireront parti d'une présence géographique élargie, d'une couverture complète de la chaîne de valeur et d'un enrichissement de leur gamme de services.

Le groupe élargi sera mieux placé pour saisir de nouvelles opportunités de croissance de marchés à fort potentiel comme l'Amérique latine. Il bénéficiera également du soutien de ses deux actionnaires.

Jean-François Abadie est confirmé en tant que directeur général de CACEIS. Carlos Rodríguez de Robles, actuel directeur général de S3, dirigera quant à lui les activités en Espagne et en Amérique latine. Il rapportera à Jean-François Abadie.