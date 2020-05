CREDIT AGRICOLE : le quasi-triplement du coût du risque pèse sur les profits

(AOF) - A l'instar de ses concurrentes Société Générale et BNP Paribas, Crédit Agricole a présenté des comptes dégradés au premier trimestre en raison de la forte hausse du coût du risque liée au Covid-19. La banque a fait état d'un résultat net part du groupe en repli de 16,4% à 638 millions d'euros pour un produit net bancaire en progression de 7,1% (+4,8% en données ajustées) à 5,2 milliards d'euros. Cette baisse des profits reflète un coût du risque multiplié par 2,8 à 621 millions d'euros, soit 61 points de base.

Cette progression est tirée principalement (56% de la hausse) par les provisionnements sur les encours sains (223 millions) du fait de la pandémie.

" Les niveaux de provisionnement ont été déterminés pour refléter la dégradation brutale de l'environnement ", a expliqué la banque, qui a procédé à des ajustements forfaitaires sur les portefeuilles de la banque de proximité et sur les entreprises et à des compléments spécifiques sur des secteurs ciblés : tourisme, automobile, aéronautique, grande distribution textile, énergie, supply chain.

Les revenus ajustés de la banque de marché et d'investissement sont en hausse de 13,7% à 603 millions d'euros. Elle affiche un bénéfice net, part du groupe, de 21 millions d'euros contre une perte de 13 millions d'euros, un an auparavant. Les activités de marché de BNP Paribas et de Société Générale ont, elles, affiché des pertes.

Le résultat net part du groupe de la banque de proximité en France a reculé de 19,4% à 96 millions d'euros.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est en baisse de 70 points de base (Pb) à 11,4%, intégrant le débouclement de 35% du switch (-44 pb), l'impact de l'affectation du dividende 2019 en réserves suite à la recommandation de la BCE (+60 pb), et un impact des effets de marché négatifs sur les réserves latentes sur portefeuilles titres (-33 pb).

