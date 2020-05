Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : le plafond CB sans contact revu le 11/05 Cercle Finance • 30/04/2020 à 15:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole annonce ce jeudi que ses clients bénéficieront de l'augmentation du plafond à 50 euros pour le paiement par carte sans contact dès le 11 mai. 'Cette modification du plafond sera implémentée parallèlement à la fois sur les 20 millions de cartes du Groupe en France (Caisses régionales et LCL) et sur les 350.000 terminaux de paiement de ses clients commerçants, que le Groupe accompagnera dans le déploiement de la fonctionnalité sans contact et l'amplification de son usage', explique le groupe.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -5.99%