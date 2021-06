CREDIT AGRICOLE : le paiement du dividende en actions a été choisi à 85%

(AOF) - L'assemblée générale ordinaire du mercredi 12 mai 2021 de Crédit Agricole S.A. avait décidé d'un mécanisme exceptionnel pour le versement du dividende au titre de l'exercice 2020, de 0,80 euro par action, assorti d'une option de paiement en actions nouvelles. L'option pour le paiement du dividende en actions de Crédit Agricole S.A., ouverte entre le jeudi 20 mai et le jeudi 3 juin 2021 inclus, a été retenue à 84,8%, dont la SAS la Boétie qui représente 55,3% du capital au 31 mars 2021.

Cette opération se traduit par la création de 175 330 851 actions ordinaires nouvelles dont la livraison et l'admission à Euronext Paris interviendront le mercredi 9 juin 2021.

Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2021, sont immédiatement assimilées aux actions ordinaires composant le capital social de Crédit Agricole S.A. A l'issue de l'opération, le capital social se trouve porté à 9 276 058 473 euros, divisé en 3 092 019 491 actions ordinaires de 3 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement le mercredi 9 juin 2021.

Par ailleurs, conformément à ce qui a été annoncé lors de la publication des résultats annuels 2020 du Groupe Crédit Agricole, et avec l'autorisation de la Banque Centrale Européenne, Crédit Agricole S.A. a l'intention d'exécuter d'ici la fin de l'année un programme de rachat d'actions, d'un montant d'environ 560 millions d'euros, afin de corriger l'impact sur le Bénéfice Net par Action de Crédit Agricole S.A. de la participation des actionnaires minoritaires à l'option du paiement du dividende en actions.

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.