Crédit agricole : LCL finalise le financement de SergeFerrari

(CercleFinance.com) - LCL vient de finaliser un financement mixte de 105 millions d'euros pour SergeFerrari Group, l'un des leaders mondiaux des matériaux composites souples innovants. Il se compose d'un crédit syndiqué de 75 millions d'euros et d'un placement privé Euro PP de 30 millions d'euros pendant sept ans souscrit par quatre investisseurs institutionnels de premier plan. L'opération devrait notamment permettre à SergeFerrari Group de financer le développement de sa croissance externe et de renforce sa position sur les marchés de l'Architecture Tendue, des Structures Modulaires et de la Protection Solaire.

