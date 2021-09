Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : lancement de l'ACR 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde, dans le cadre de sa politique d'accroissement progressif de la part des salariés dans son capital. Dans le cadre de cette augmentation de capital réservée (ACR 2021), le prix de souscription de l'action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action entre le 10 septembre et 7 octobre, assortie d'une décote de 20%. Le nombre maximal d'actions à émettre est de 32 millions, soit un nominal de 96 millions d'euros. La période de souscription sera ouverte du 8 au 22 octobre. Les actions nouvelles seront émises le 2 décembre et seront éligibles au dividende versé au titre de 2021. En cas de souscription de l'intégralité des actions proposées, cette opération aura un effet positif de l'ordre de neuf points de base sur le CET1 de Crédit Agricole SA et l'effet sur son BPA serait d'environ -1%.

