Crédit Agricole: lance un plan de recrutement en France

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP) annonce un plan de recrutement de 750 collaborateurs d'ici 2025, sur l'ensemble de ses sites soit Saint-Quentin-en-Yvelines, Annecy, Bordeaux, Montpelier, Nantes, Rodez et Vaison-la-Romaine.



130 offres à pourvoir sont déjà ouvertes sur le site de recrutement du groupe Crédit Agricole, adressant de nombreuses expertises IT: data engineering, cybersécurité, infrastructure, cloud etc.



'Rejoindre CA-GIP, c'est relever le défi de la transformation digitale de la 10èmeBanque Mondiale', explique Laurent Villalard, Directeur des ressources humaines de CA-GIP.'



Par ailleurs, CA-GIP indique avoir obtenu la certification ' Top Employer France 2023 ', confirmant l'engagement de CA-GIP dans le développement de pratiques RH de référence.





